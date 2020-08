Messi, addio al Barcellona. Azpitarte contro l'Inter: "Se vuole ritirarsi in una squadra minore..."

Vicente Azpitarte non è nuovo a provocazioni social che hanno generato grande rabbia tra i tifosi interisti. Ieri, il delegato della Giunta dell'Andalusia a Madrid ha nuovamente punzecchiato il club nerazzurro in merito alle voci di un possibile trasferimento di Lionel Messi al club di Suning. Questo il tweet incriminato: "Messi ha fondamentalmente due opzioni: continuare in un progetto vincente come quello del PSG o del Manchester City. Pensare di ritirarsi in una squadra inferiore come LA Galaxy, Vissel Kobe, Al-Assad o Inter".