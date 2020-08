Messi, addio al Barcellona. Bartomeu ha provato a contattarlo ma è stato ignorato dalla Pulce

Il Barcellona, tramite le dichiarazioni pubbliche di ieri del ds Ramon Planes, ha confermato di considerare Leo Messi come perno futuro del club e di voler costruire intorno a lui la squadra del prossimo anno. Questo nonostante l'intenzione della Pulce, oramai chiara, di lasciare il club blaugrana. Secondo l'emittente RAC1 il Barça sta facendo di tutto per cercare di far tornare sui suoi passi la Pulce, ma al momento non sembrano esserci margini. Nelle scorse ore il presidente Josep Maria Bartomeu ha provato a mettersi in contatto con l'argentino per parlarci e provare a convincerlo, ma senza esito. Messi non ha risposto alla chiamata del presidente, preferendo lasciare tutto in mano ai suoi avvocati.