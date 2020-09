Messi, addio al Barcellona. Bartomeu non vuole passare alla storia per averlo perso

Secondo il giornalista inglese Duncan Castles, le persone che sono vicine a Bartomeu sono certe che la vicenda legata a Lionel Messi terminerà in tribunale. Gli amici e i conoscenti del presidente del Barcellona, parlano di un dirigente "fermanente convinto" a non permettere all'argentino di andarsene, perché non vuole passare alla storia come l'uomo che ha perso Messi. Domani intanto Bartomeu dovrebbe incontrare proprio Jorge Messi.