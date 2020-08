Messi, addio al Barcellona. Calderon: "La sua partenza sarebbe un male per tutta la Liga"

vedi letture

Com'era ovvio il possibile addio di Leo Messi al Barcellona tiene banco anche in casa dei rivali di sempre del Real Madrid. Dalle pagine di France Football, ad esempio, si è espresso in merito anche Ramon Calderon, ex presidente dei Blancos: “Per l'immagine della Liga, un addio di Messi farebbe molto male al movimento e influenzerebbe anche la qualità e lo spettacolo del campionato. Siamo stati fortunati ad avere Messi e Ronaldo nella Liga per dieci anni. Sono di gran lunga i migliori giocatori del mondo e la loro presenza ha aiutato molto il nostro campionato e ha reso felici i tifosi".