Messi, addio al Barcellona. Cambio di strategia: nessuna dichiarazione della Pulga?

vedi letture

Ulteriore novità sulla giornata di Lionel Messi. Secondo i colleghi di TyCSports in Argentina e de La Sexta in Spagna, non dovrebbero arrivare dichiarazioni, attese, da parte del 10 del Barcellona. Domenica dovrebbe svolgere i test medici e lunedì sarà in Spagna per l'allenamento coi catalani.