Messi, addio al Barcellona. Carragher: "Non adatto al gioco di Klopp, lo vedo solo al City"

vedi letture

"Mi piacerebbe vedere Messi in Premier League, ci spero tanto". Jamie Carragher, ex calciatore inglese e oggi opinionista di Sky Sports, ha commentato così il possibile approdo di Lionel Messi al Manchester City: "L'unica squadra in cui può andare secondo me è proprio il City, sia per Guardiola che per le finanze dello sceicco. Non credo invece che il Liverpool sia una possibilità, parlo a livello finanziario ma anche di stile di gioco. Tecnicamente e tatticamente vedo molto meglio Leo nella squadra di Pep che in quella di Klopp", le sue dichiarazioni.