Messi, addio al Barcellona. Che risponderà con un burofax: per il club il contratto è valido

vedi letture

Un burofax chiama l'altro. Il Barcellona, quando riceverà la comunicazione ufficiale di Lionel Messi sul no-show ai test medici di domani, invierà un altro burofax all'argentino. Spiega Sport che la società catalana pretende che il giocatore si presenti agli allenamenti poiché per il club ha un contratto in vigore fino all'estate del 2021 e la clausola per liberarsi a zero non è più valida.