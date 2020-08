Messi, addio al Barcellona. Colloqui col City, ha chiesto la permanenza di Guardiola oltre il 2021

Nuovi dettagli riportati da RAC1 circa la trattativa fra Leo Messi ed il Manchester City, club emerso fin da subito come in pole position per accogliere la Pulce. Secondo l'emittente catalana, l'argentino nelle conversazioni col City avrebbe espressamente chiesto la permanenza del tecnico Pep Guardiola oltre il 2021, anno in cui scadrà il suo contratto coi Citizens. Di fatto, quindi, la Pulce ha chiesto al City di rinnovare il contratto dell'allenatore catalano prima di dare la propria risposta.