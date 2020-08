Messi, addio al Barcellona. Contatto telefonico tra Leonardo e Jorge: il PSG è in corsa

vedi letture

Il futuro di Lionel Messi sembra essere in Inghilterra, ma il Paris Saint Germain non ha alcuna intenzione di mollare la preda e si sarebbe mosso seriamente per capire la fattibilità dell'operazione. Leonardo, secondo Olé, avrebbe addirittura chiamato nelle ultime ore Jorge Messi, padre e rappresentante del fenomeno argentino, per esprimere formalmente l'intenzione della società parigina di negoziare il trasferimento. Sebbene il Manchester City sia decisamente avanti nella trattativa per acquistare il miglior giocatore del mondo, il PSG sembra intenzionato a mettere a segno il colpaccio. Il sogno di Nasser Al-Khelaifi, nemmeno tanto nascosto, è sempre stato quello di avere in squadra uno tra Cristiano Ronaldo e Messi.