Messi, addio al Barcellona. Dall'Argentina: PSG in corsa, ma il rapporto con Icardi è un problema

Quale sarà il futuro di Lionel Messi? Se lo chiede La Nacion, che sfoglia la margherita al posto del numero 10 e parla di tre squadre favorite: il Manchester City, il Paris Saint-Germain e l'Inter: "Non riesco a immaginare Leo in un posto esotico, dove ti pagano una fortuna ma sei poco stimolato. Sono sicuro che continuerà la sua carriera in un club competitivo. Messi vuole continuare a vincere titoli. In questo senso, penso che il Manchester City abbia tutto ciò di cui ha bisogno. Non solo per la presenza di Guardiola e Agüero. C'è un progetto calcistico in cui potrebbe sentirsi a suo agio, con un adattamento molto più veloce. Questo cambiamento può tornare utile anche alla Nazionale", ha detto un funzionario dell'AFA al quotidiano argentino. Messi ritroverebbe anche Nicolas Otamendi, Txiki Begiristain e Ferran Soriano, e condivide la stessa ossessione del City: vincere la Champions League, trofeo che non conquista da ben cinque anni.

Il club inglese sta valutando la possibilità di chiudere il prima possibile la trattativa senza avere problemi con il fair play finanziario. Il PSG è l'alternativa più credibile: a Parigi, Messi abbraccerebbe l'amico Di Maria, ma anche Paredes, Neymar e magari Luis Suarez, che potrebbe raccogliere l'eredità del connazionale Cavani. L'unico motivo che potrebbe frenarlo è il rapporto non proprio idilliaco con Mauro Icardi. Più distante l'Inter, che può contare su un alleato d'eccezione come Javier Zanetti e può permettersi uno sforzo economico del genere. In terza fila ci sono Manchester United, Chelsea, Juventus e Milan, così come l'Al-Sadd di Xavi e il Newell's.