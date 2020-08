Messi, addio al Barcellona. Dalla Spagna: conversazioni avanzate con il Manchester City

"Ci sarebbero conversazioni già avanzate tra Jorge Messi e il Manchester City". A sostenerlo è El Chiringuito, che fa il punto sulla clamorosa notizia che ha sconvolto il calciomercato: Lionel Messi ha dato l'ok al padre-agente per cominciare a trattare con diversi club di alto livello già una settimana fa. E ci sarebbe già stata una chiacchierata tra Messi, Guardiola e Sergio Aguero, compagno di Nazionale e grande amico della Pulce. Il Barcellona, però, non vuole cedere il suo fenomeno a titolo gratuito: dalla Catalogna insistono nel sostenere che la clausola che permetterebbe al giocatore di liberarsi gratuitamente non è attivabile e chiederebbero 223 milioni di euro, ovvero 1 in più rispetto al trasferimento più costoso della storia, quello di Neymar al Paris Saint-Germain. L'emittente spagnola, comunque, non chiude le porte alla permanenza di Messi a Barcellona: qualora Bartomeu decidesse di dimettersi, il numero 10 potrebbe tornare sui propri passi.