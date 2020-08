Messi, addio al Barcellona. Deportes Cuatro: club tranquillo e ottimista circa il rientro in squadra

Ulteriori aggiornamenti in merito al caso Leo Messi. Secondo l'emittente Deportes Cuatro, nonostante la rottura netta col giocatore, la dirigenza del Barcellona resta fermamente convinta che alla fine l'argentino resterà in blaugrana. Il Barça resta fermo sulla propria idea, chi vuole Messi dovrà pagare i 700 milioni della clausola rescissoria. Il presidente Bartomeu e la Junta Directiva sono tranquilli a riguardo perché sanno che nessun club arriverà a pagare tale cifra e pure perché credono che nessuna società abbia intenzione di infilarsi in una battaglia legale.

L'emittente va pure oltre e spiega che fonti interne al club hanno mostrato ottimismo circa il ritorno in squadra di Messi per gli allenamenti già nei prossimi giorni. Da parte sua, Messi resta fermamente convinto di aver interrotto il proprio contratto coi blaugrana dal momento dell'invio del burofax lo scorso martedì. Inoltre, la Pulce potrebbe appellarsi alla FIFA per liberarsi dal vincolo col club.