Messi, addio al Barcellona. Deschamps: "Griezmann era felice di giocarci, altro che incompatibili"

Il ct della Francia, Didier Deschamps, ha parlato anche di Lionel Messi in conferenza stampa. "E' una questione che non riguarda me ma Lionel e il Barcellona. Cosa significa per Griezmann? Era felice di giocare con Messi, non erano incompatibili. A volte ha funzionato, altre meno. Ma all'Atletico, per esempio, la squadra era costruita attorno a lui".