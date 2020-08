Messi, addio al Barcellona. Domani giornata decisiva, test covid-19 per tutti i giocatori della rosa

Domani sarà una giornata decisiva per Lionel Messi e il Barcellona. La squadra - come si legge sul Mundo Deportivo - è stata convocata per effettuare i vari test Covid. In un primo momento gli esami dovevano essere effettuati all'esterno della Ciutat Esportiva Joan Gamper, ma la società ha confermato che le operazioni verranno effettuate all'interno della struttura. Messi è stato convocato come tutti i suoi compagni, ora bisognerà capire se l'argentino risponderà o meno alla chiamata.