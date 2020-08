Messi, addio al Barcellona. Domani niente test: le aperture in Spagna

vedi letture

Lionel Messi ha comunicato che domani non si presenterà insieme ad i compagni di squadre per sottoporsi al tampone, necessario per cominciare gli allenamenti di gruppo nella giornata di lunedì. Tutti i principali portali spagnoli dedicano la loro apertura al rifiuto del fenomeno argentino.

AS: "Messi comunica al Barça che domani non ci sarà per i test"

Marca: "La ribellione di Messi. Non ci sarà domani per i test"

Mundo Deportivo: "Messi non ci sarà domani per i test ed insiste per andarsene"

Sport: "Messi ha comunicato al Barcellona che domani non si presenterà per i test"