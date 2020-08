Messi, addio al Barcellona. Domenica farà le visite, ma nessun incontro con Bartomeu

Leo Messi non ha alcuna intenzione di riunirsi col presidente Josep Maria Bartomeu. Lo conferma Marca che spiega come nell'idea dell'argentino la situazione sia già stata definita, visto che non ha alcuna intenzione di fare marcia indietro. La Pulce intanto, per non complicare una situazione già ingarbugliata, domenica si presenterà per alla Ciutat Deportiva per i test fisici e i tamponi anti-Covid. Un modo per dare un senso di normalità e per rispettare il contratto in vigore fino al 2021. Ma la sua idea, come detto, non cambia: lascerà il Barcellona nelle prossime settimane.