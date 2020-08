Messi, addio al Barcellona. Dopo CR7, il colpo di grazia alle finanze de LaLiga

vedi letture

La più che probabile partenza di Messi dal Barcellona avrà un impatto devastante a tutti i livelli. E LaLiga sarà colpita in pieno da questo terremoto, a meno che (cosa improbabile) l'attaccante argentino non finisca in una squadra spagnola. Marca sottolinea che la notizia arriva nel momento peggiore possibile: se la partenza di Cristiano Ronaldo alla Juventus nel 2018 ha avuto "poco o nessun impatto", quella di Messi potrebbe lasciare una vera e propria voragine. Le ragioni sono ovvie: la cessione del portoghese era arrivata in un momento di generale prosperità e, nonostante il suo trasferimento in Italia, LaLiga ha avuto un record di entrate (quasi 4,5 miliardi). Il burofax di Messi, però, arriva nel bel mezzo di una crisi e potrebbe dare il colpo di grazia. LaLiga ha già subito circa 200 milioni di perdite nella passata stagione.