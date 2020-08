Messi, addio al Barcellona. Dopo Trincao parlerà Ramon Planes, non il presidente Bartomeu

vedi letture

Conferenza stampa di presentazione di Francisco Trincao in corso, in quel di Barcellona. Dopo le parole di Trincao, la sala stampa del Camp Nou sarà a completa disposizione del segretario tecnico Ramon Planes, che prenderà la parola per spiegare i dettagli del caso Messi. Non parlerà, invece, il presidente Josep Maria Bartomeu. Appuntamento alle 12.45, segui tutti gli aggiornamenti su TMW in presa diretta.