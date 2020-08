Messi, addio al Barcellona. E' muro contro muro: per i blaugrana o sborsa 700 mln o resta

vedi letture

Tra Lionel Messi e il Barcellona è muro contro muro. Dopo non essersi presentato alle prove mediche in programma per stamattina, il genio sudamericano ha mandato un segnale chiaro. Come scrive Mundo Deportivo, vuole liberarsi a parametro zero poiché crede di non esser più vincolato al club blaugrana dal punto d vista contrattuale. Di contro, Bartomeu e i suoi uomini so no sicuri del fatto che per andar via dovrà presentarsi con i 700 milioni della clausola di risoluzioni. O rispettare il contratto fino al 2021.