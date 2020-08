Messi, addio al Barcellona. Faccia a faccia entro lunedì: ultima chance per fargli cambiare idea

vedi letture

I prossimi due giorni saranno cruciali per il futuro di Lionel Messi. Dopo aver chiesto di esser lasciato libero a parametro zero, il caso è scoppiato e durerà ancora per un po'. Il Barcellona è ancora fermo sulla sua posizione: o viene pagata la clausola o resta. La questione potrebbe finire in tribunale, anche se entrambe le parti avrebbero interesse a far sì che ciò non accada per non macchiare per sempre una delle storie d'amore più belle dei tempi recenti.

Il confronto. Secondo il Manchester Evening News, la Pulga ha chiesto un confronto faccia a faccia ai vertici dirigenziali blaugrana. Entro lunedì, ci saranno novità. Il fenomeno argentino vorrebbe fare appello al buonsenso del Barça, sperando che il club non continui ad ostacolare la sua partenza. Si proverà ad arrivare ad un compromesso, sebbene le intenzioni del Barcellona sarebbero ben altre: convincerlo a cambiare idea e rimanere. E' l'ultima possibilità.