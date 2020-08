Messi, addio al Barcellona. Farré ha ufficialmente presentato mozione di sfiducia per Bartomeu

L'imprenditore catalano Jordi Farré ha presentato una mozione di censura nei confronti di Josep Bartomeu e dell'intera Giunta Direttiva del Barcellona. Una mossa, quella dell'imprenditore candidato alla guida e alla presidenza del club Culè, che è il disperato tentativo di far cadere il regno Bartomeu per impedire l'addio di Lionel Messi.

Com vaig dir ahir, acabo de presentar escrit per sol.licitar vot de censura contra Josep Maria Bartomeu i tota la seva junta directiva, no poden estar ni un minut més al capdavant del club.

És hora de fets i no de paraules. #votcensura2020 pic.twitter.com/oOLX1TT05t

