Messi, addio al Barcellona. Font: "Credo ci sia sempre una speranza che resti"

Primo candidato alla futura presidenza del Barcellona, Victor Font ha parlato a Sky UK di Lionel Messi. "Come si è arrivati a questo? Bella domanda. Dovremmo porcela tutti, come è stato possibile? Partendo da questo, dovremmo provare a risolvere la situazione. Messi ama il club, vuole vincere, vuole competere, come ha sempre detto. Purtroppo il club non è stato capace di rispettare le promesse. Evitare che se ne vada? Finché non è finita, c'è sempre speranza e spero che la sua decisione possa esser cambiata fino all'ultimo".