Messi, addio al Barcellona. Gary Neville: "In Premier solo per lavorare con Guardiola"

L'ex Manchester United Gary Neville, intervistato da Sky Sports parla così di Lionel Messi: Credo che sia una lotta politica e per il potere. Messi sta mostrando i muscoli. L'idea che Messi non finirà la carriera al Barcellona mi sembra incredibile. Se dovesse venire in Premier, lo farà solo per lavorare ancora con Guardiola. Mi piacerebbe davvero vederlo in Inghilterra, per poter ammirare da vicino tutto il suo talento".