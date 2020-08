Messi, addio al Barcellona. Grassani: "Tesi forzata quella sulla scadenza della clausola"

vedi letture

Sulla diatriba Messi-Barcellona ha preso la parola, attraverso le pagine del Corriere dello Sport l'avvocato esperto di diritto sportivo Mattia Grassani, ponendo particolare attenzione sulla tesi portata avanti l'argentino sul protrarsi della scadenza della clausola rescissoria presente sul suo contratto con il prolungamento della stagione sportiva a causa del Covid-19: "Mi sembra una tesi abbastanza forzata - afferma -. E’ vero che le federazioni associate all’UEFA, in questa stagione hanno avuto la facoltà, quasi sempre esercitata, di spostare la fine a luglio e ad agosto, ma per il caso Messi, esiste un fattore, a mio avviso determinante, che esclude “l’effetto trascinamento” della clausola rescissoria. La deadline per liberarsi dal rapporto contrattuale con il Barça non era legata alla maturazione del termine della stagione, bensì ad una data fissa, anticipatoria rispetto a tale limite che non è stata, né poteva essere, modificata dalla Federazione spagnola, né dalla UEFA o dalla FIFA".