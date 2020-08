Messi, addio al Barcellona. Guardiola in vacanza in città, contatto con la Pulce?

vedi letture

L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola in questi giorni si trova a Barcellona. Ufficialmente, secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il tecnico del City si trova a Barcellona in vacanza e per visitare la famiglia, ma è facile ipotizzare che possa andare in scena un colloquio con Lionel Messi. Guardiola tornerà in Inghilterra lunedì e dovrà stare in isolamento, come prevede la legge inglese, per due settimane.