Messi, addio al Barcellona. Chiringuito: pronto il comunicato per dichiararlo incedibile

Importante novità sul futuro di Lionel Messi riportata dal Chiringuito. Il Barcellona sta pianificando di fare un comunicato stampa ufficiale per spiegare che per il club Lionel Messi è incedibile. Una comunicazione non arrivata durante la presentazione di Trincao, durante le parole di Ramon Planes proprio per affrontare il caso Messi ma che potrebbe arrivare a breve, per anticipare le dichiarazioni dell'argentino.