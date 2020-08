Messi, addio al Barcellona. Cuatro: c'è l'accordo totale con il Manchester City

La notizia è da prendere ovviamente con le pinze, ma in Spagna danno per fatto l'accordo tra il Manchester City e Lionel Messi. Secondo Cuatro.com, sarà la Premier League la prossima destinazione del fenomeno argentino, se non ci saranno ostacoli e il Barcellona non si metterà di traverso.