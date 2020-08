Messi, addio al Barcellona. El Pais: "Non avrà problemi dalla FIFA a liberarsi a zero"

vedi letture

Importante aggiornamento sul futuro di Lionel Messi dalle colonne de El Pais. L'aspirazione di Leo Messi è quella di giocare per una squadra diversa dal Barça la prossima stagione 2020-2021 e non avrà problemi ad ottenere il trasferimento dalla FIFA che permetterà di cambiare club in quanto non competente. Negli ultimi 15 anni non è nota alcuna giurisprudenza contraria, né dall'ente che governa il calcio mondiale, né dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (TAS). È quanto assicurano al giornale fonti vicine alla stessa FIFA. Il processo per ottenere il trasferimento non andrebbe al di là di quanto necessario per registrare la documentazione pertinente delle parti e essere verificato dal sistema di trasferimento (TMS): la tempistica è di una settimana.