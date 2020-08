Messi, addio al Barcellona. Marca lascia poco spazio a una permanenza: "Ribellione"

vedi letture

"In ribellione". E' questo il titolo che Marca dedica a Lionel Messi in prima pagina, facendo sapere che oggi la Pulga non si presenterà alle prove mediche. Il capitano chiede al Barcellona di non ostacolare il suo addio e vuole giungere ad un compomesso. E' da luglio che Leo sta ragionando sulla partenza al termine della stagione.