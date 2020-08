Messi, addio al Barcellona. Mundo Deportivo in prima pagina: "Leo non è in vendita"

"Lionel Messi non è in vendita". Apertura inequivocabile, quella dell'edizione odierna di Mundo Deportivo, secondo la quale il Barcellona non avrebbe alcuna intenzione di vendere la Pulga e accontentare le sue richieste, rifacendosi unicamente alla sua clausola da 700 milioni di euro. Proprio per questo, secondo MD, il Barça non tratterà con nessuno per la sua cessione e neanche prenderà in considerazione contropartite tecniche dal Manchester City (o dalle altre squadre interessate).