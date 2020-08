Messi, addio al Barcellona. Ok Diario: tutti gli scambi possibili con le squadre interessate

Lionel Messi vuole lasciare il Barcellona gratuitamente, ma il club blaugrana non molla la presa e chiede i 700 milioni della clausola, supportato anche da LaLiga. Se i catalani dovessero cedere, quale potrebbe essere la squadra in pole per mettere a segno l'affare del secolo? Se lo chiede Ok Diario, che parla di una condizione fondamentale: inserire nella trattativa contropartite che possano in qualche modo stuzzicare Bartomeu e Koeman.

Da Gabriel Jesus a Lautaro e Dybala - Il Manchester City, in questo senso, parte in vantaggio. Messi è attirato dall'idea di lavorare di nuovo con Guardiola, che può mettere sul piatto diversi giocatori: Gabriel Jesus, Bernardo Silva, Eric Garcia/Angeliño. Nomi che, insieme a un cospicuo conguaglio economico, potrebbero far cadere le resistenze del numero uno del Barça. Ma il sogno di Bartomeu resta Neymar, anche se il PSG non è disposto a privarsi della sua stella e sogna un tridente fantascientifico. In una eventuale trattativa, così, potrebbero rientrare Verratti e Kimpembé. Poi ci sono le italiane: l'Inter ha la carta Lautaro, anche se in Spagna non disdegnerebbero un centrale come de Vrij e Skriniar; la Juventus invece, potrebbe proporre Dybala. Per entrambe, però, le condizioni economiche dell'operazioni non sembrano favorevoli.