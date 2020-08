Messi, addio al Barcellona. Onda Cero: "La clausola da 700 milioni non può più essere applicata"

vedi letture

La clausola di risoluzione da 700 milioni di euro riguardante il contratto di Lionel Messi non può essere applicata in questo momento. La notizia arriva da Onda Cero, che è riuscita a entrare in possesso del suddetto documento: se Messi - proprio come ha fatto e come raccontato nelle scorse ore da TMW - decide di interrompere in maniera unilaterale l'accordo nel 2019/2020 (ultimo anno dell'intesa quadriennale tra la Pulga e il club) i blaugrana non possono pretendere il versamento della clausola monstre. Una notizia, questa, che - se confermata - smentirebbe il comunicato della Liga complicando ulteriormente i rapporti tra calciatore e club.