Messi, addio al Barcellona. I precandidati fanno sul serio e spingono per sfiduciare Bartomeu

I precandidati alla guida del Barcellona, Victor Font, Jordi Farrè e Lluis Fernandez, si sono uniti ad altri gruppi per la mozione di censura nei confronti di Josep Bartomeu. "Adesso il club ha cinque giorni per prender contatto col gruppo di lavoro e approvare la mozione". La deadline, spiega Barça Worldwide, è per mercoledì 3 settembre a mezzanotte: serviranno 16mila firme in 14 giorni tra i soci del Barcellona.