Messi, addio al Barcellona. I rapporti con Begiristain e Soriano hanno favorito il City

Il Corriere dello Sport fa il punto sul futuro di Lionel Messi e sugli stretti rapporti che lo legano al Manchester City. I colloqui con Jorge Messi, il padre di Lionel, che sta gestendo in prima persona questa delicata fase, sono sempre più fitti. Favoriti anche dalla conoscenza di lunga data con Aitor “Txiki” Begiristain Mujika e Ferran Soriano, rispettivamente direttore sportivo e direttore generale del City, entrambi con un passato al Barcellona. Anche per questo il City ha già presentato la sua offerta: un contratto di tre anni alle stesse condizioni economiche attuali (circa 50 milioni di euro a stagione), diritti d’immagine lasciati al giocatore, e l’opzione per altri due anni per chiudere la stagione con la maglia del New York FC, società satellite, controllata dalla stessa proprietà, lo sceicco Mansour.