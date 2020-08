Messi, addio al Barcellona. Sport: Bartomeu farà di tutto per convincerlo

Josep Bartomeu vuole parlare con Lionel Messi. Ed è pronto a tutto per convincere l'argentino a rimanere al Barcellona. Secondo quanto riferito da Sport, detto che il numero uno catalana vuole un faccia a faccia il prima possibile con il suo fuoriclasse, Bartomeu in questo incontro vuole ribadire l'importanza di Messi per il Barça. E far notare anche che, se il problema è a livello personale, a breve si terrà il percorso elettorale che, salvo sorprese, dovrebbe estrometterlo, anche senza dimissioni, dal vertice della società blaugrana.