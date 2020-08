Messi, addio al Barcellona. Sport: ecco l'ipotesi di contratto tra l'argentino e il City

Il quotidiano spagnolo Sport ha svelato l'ipotesi di contratto che i citizens metterebbero sul piatto per convincere Leo Messi. Il contratto durerebbe cinque anni - fino al 30 giugno 2025 -, ma Messi giocherebbe soltanto tre stagioni in Premier League. Gli altri due campionati verrebbero disputati al New York City, in Major League Soccer. Anche le cifre ipotizzate sono elevatissime, ma al momento siamo soltanto nel campo delle ipotesi.