Messi, addio al Barcellona. Sport: il club ha dubbi sul fatto che si presenterà lunedì

Sport fa il punto sul futuro di Lionel Messi e spiega che in casa Barcellona ci sono dubbi sul fatto che la Pulga sarà presente lunedì alla ripresa degli allenamenti. In Argentina insistono sul fatto che il rosarino non vorrebbe presentarsi ma dall'entourage del giocatore fugano ogni dubbio a riguardo. Messi vuole lasciare il Barcellona ma quella di non presentarsi alla ripresa sarebbe una mossa di rottura totale.