Messi, addio al Barcellona. I tifosi del Newell's si mobilitano per farlo tornare a Rosario

Nella notte italiana, quando in Argentina sarà sera, a Rosario prenderà il via una marcia dei tifosi del Newell's Old Boys con l'obiettivo di sensibilizzare Leo Messi per chiedergli di scegliere il cuore (e quindi il ritorno nel club albiceleste) piuttosto che i soldi, quindi il Manchester City o qualsiasi altro club europeo. "Tu sueno, nuestra ilusion" è lo slogan con cui sono stati chiamati a raccolta i tifosi, ovviamente nel rispetto delle norme anti-Covid. Per questo la marcia sarà composta da automobili e non da persone a piedi. L'appuntamento è davanti all'Estadio Marcelo Bielsa, casa del Newell's, i tifosi sono stati invitati a portare immagini di Messi quando giocava nel club e dovranno arrivare al "Monumento a la Bandera", luogo simbolo di Rosario.