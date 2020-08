Messi, addio al Barcellona. Ieri c'è stato il primo contatto ufficiale tra PSG e argentino

Leonardo de Araújo, direttore sportivo della squadra parigina, ha chiamato l'entourage del giocatore per valutare se ci sia la chance di presentare un'offerta che non avevano previsto. Di fronte a uno scenario imprevisto, i pezzi iniziano a muoversi e ieri il direttore sportivo del Paris Saint-Germain, si è messo in contatto con l'ambiente prossimo al giocatore per conoscere in prima persona quale sia la situazione, spiega As.

Scenario inatteso Leonardo ha contattato l'entourage di Messi per avere una base su cui lavorare, in uno scenario inaspettato. Vuole conoscere la realtà della situazione giuridica del giocatore riguardo alla clausola che lo lega al Barcellona, ​​quanti anni di contratto vorrebbe, a quale prezzo e trasmettere questa informazione ai responsabili delle finanze della squadra francese.

E' il primo contatto Si tratta di un primo contatto che in seguito ha avuto un seguito, per chiarire alcuni dubbi. Leonardo ha voluto chiarire benissimo che non poteva promettere nulla, perché sono tanti i fattori da considerare in questa gigantesca operazione. Fattori che vanno oltre lo sport e che incidono sul fair play finanziario, il monte ingaggi salariale del club e una serie di contratti collaterali che condizionano uno scenario che né il PSG né il City avevano previsto.