Messi, addio al Barcellona. Il biografo: "Il caso finirà in tribunale, è scontro totale"

vedi letture

Biografo di Lionel Messi, Guillem Balague ha parlato a BBC Radio 5 del futuro della Pulga. "E' un caso che finirà in tribunale. Il Barcellona considera la clausola per liberarsi a zero scaduta il 10 luglio. Messi crede sia opportuno farla valere fino alla fine della stagione, dunque per tutto agosto. E' un caso che si risolverà davanti a un giudice: Messi non è interessato a presentarsi ai test medici della pre-season e agli allenamenti che ci saranno. Ha spiegato in una cena a Koeman che si vede fuori dal Barcellona. Club e giocatore vedono il contratto in due modi diversi: il Barça dice 'ok, ci spiace, ma vogliamo i 700 milioni della clausola'. Messi no. E' una lotta col club, anche con l'idea di cacciare il Presidente di cui nessuno è felice. Dove può andare? Il PSG due giorni fa ha detto di non essere interessato, il City fa sapere di non aver fatto passi e di non essergli dietro adesso. Però con Messi libero...".