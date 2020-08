Messi, addio al Barcellona. Il City non teme la concorrenza: contatti col padre per il contratto

Il Manchester City è fiducioso. Il sogno Leo Messi non è mai stato così vicino per i Citizens e secondo ESPN il club inglese si sente al sicuro dai possibili assalti delle altre contendenti. La Pulce avrebbe infatti dato rassicurazioni in merito, spiegando a Guardiola come davanti alle proposte di Inter, PSG e United preferirebbe proprio quella del City.

Varie ipotesi di contratto - Il padre Jorge e il club inglese, si legge, parlano quotidianamente del possibile contratto del giocatore e le opzioni non mancano: una prevede un triennale City e a seguire un biennale col New York Fc. Un'altra un contratto biennale con opzione per il terzo anno in base a obiettivi personali e di squadra. Ma non mancano le alternative. Il tutto, ovviamente, aspettando le mosse del Barça.