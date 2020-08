Messi, addio al Barcellona. Il City non vuole proporre dei titolari nella trattativa

Secondo quanto riporta ESPN, dopo un summit in dirigenza con lo staff, il Manchester City avrebbe deciso di non proporre al Barcellona, per arrivare a Lionel Messi, giocatori titolari della prima squadra. Dunque sì a Eric Garcia e Angelino ma no a Riyad Mahrez e Gabriel Jesus. Nonostante la volontà dei catalani, no anche a Bernardo Silva.