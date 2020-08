Messi, addio al Barcellona. Il City prova ad inserire Gabriel Jesus nell'operazione

vedi letture

Non solo Eric Garcia e Bernardo Silva. Secondo ESPN il Manchester City sta discutendo col Barcellona della possibilità di inserire il cartellino di Gabriel Jesus nell'operazione Leo Messi. Il brasiliano potrebbe abbassare la quota cash chiesta dal Barcellona. Il club blaugrana farà un ulteriore tentativo per trattenere la Pulce, ma nel caso dovesse arrendersi alla sua volontà di partire chiederà soldi per il suo cartellino. Non i 700 milioni della clausola, però: probabilmente, vista la volontà del giocatore e la scadenza del contratto il prossimo anno, basterebbero circa 100 milioni di euro.