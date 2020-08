Messi, addio al Barcellona. Il club catalano non accetta contropartite dal Manchester City

Il Barcellona non accetterà contropartite tecniche per la cessione di Lionel Messi. Come raccolto dal quotidiano Sport, il club blaugrana avrebbe fatto sapere infatti di non essere disposto a inserire alcun calciatore nella trattativa col Manchester City o con gli altri club interessati alla Pulga. Se proprio dovrà rinunciare al crack di Rosario fin da subito, per la suddetta testata il Barça pretenderà insomma soltanto soldi. E pure parecchi.