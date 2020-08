Messi, addio al Barcellona. Il fondo di Saez su Sport: "L'umanità del dio Messi"

vedi letture

Il direttore del quotidiano spagnolo El Periodico, Albert Saez, sull'edizione online di Sport ha scritto un fondo circa il possibile addio di Lionel Messi, ormai con un piede e mezzo lontano dalla Catalogna: "Messi corre il rischio di rimanere intrappolato in se stesso. Ha trascorso metà della sua vita dicendo che non giocherà per un altro club e siamo ancora fiduciosi che possa farlo. Da tre anni rivendica un progetto vincente, che il consiglio di amministrazione di Bartomeu non ha potuto dargli, ma è difficile per lui separarsi dai suoi amici in campo e fuori. Vuole trattare, ma manda un burofax. Il dio Messi ha fatto emergere tutta la sua umanità al momento dell'addio. Speriamo che cambi idea e diventi di nuovo dio".