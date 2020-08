Messi, addio al Barcellona: il giocatore insiste sul "patto di non aggressione" col club

Lionel Messi insiste: vuole trovare un accordo amichevole per lasciare il Barcellona. Come riporta il quotidiano Sport, la Pulga non intende infatti andarsene dal Barça di nascosto o tra le polemiche e, proprio per questo, aveva fatto conoscere ai blaugrana le sue intenzioni già molto prima del burofax del 25 agosto scorso.

Messi non vuole assolutamente una guerra mediatica né una battaglia in tribunale col Barça, che resta la squadra della sua vita: così, nonostante la chiusura di ieri da parte del club, continua a chiedere attraverso il suo entourage un "patto di non aggressione". Con l'obiettivo di trovare la migliore soluzione per tutte le parti in causa, senza rinunciare comunque all'addio.