Messi, addio al Barcellona. Il Guardian su City: "La tentazione della reunion con Guardiola"

vedi letture

Il Guardian fa il punto sul possibile futuro di Lionel Messi, dopo l'annuncio del suo prossimo addio al Barcellona e un possibile futuro al Manchester City. Non è stata una sorpresa vedere il City emergere come favorito per la sua firma . Pep Guardiola e Messi hanno vinto due Champions League insieme al Barça, e c'è la tentazione di riunirsi per un'altra corsa al trofeo.

Guardiola ha sempre detto che sperava che Messi finisse la sua carriera al Barça, ma persistono voci secondo cui la coppia è sarebbero stati in contatto negli ultimi giorni. Il City ha anche i mezzi finanziari per provarci, anche ora che ha vinto l'appello contro il ban per le competizioni Champions.

La priorità è stata data ai colpi in difesa ma Messi potrebbe essere una storia diversa: il fatto che anche il Manchester United sia in corsa, potrebbe portare Guardiola a chiudere l'assalto in tempi brevi.