Messi, addio al Barcellona. Il Manchester Evening News: "City avanti, ma operazione complicata"

Dove andrà Lionel Messi? È la domanda più ricorrente nelle ultime ore. Tanti tifosi e tanti club lo sognano, ma pochi possono realmente permetterselo. Tra questi, sicuramente, c'è il Manchester City: la squadra inglese cova da anni la speranza di poter ingaggiare il fenomeno argentino, ma il desiderio potrebbe restare tale. Come riporta il Manchester Evening News, Guardiola e la società non spingeranno pubblicamente per il suo ingaggio, anche perché il tecnico catalano ha più volte dichiarato che spera che Messi si ritiri nel Barcellona. Poi c'è la linea di mercato: per la Pulce (come per Koulibaly) si potrebbe fare un'eccezione, ma l'idea è quella di acquistare prevalentemente giocatori di massimo 25 anni. Infine, il costo: non si sa se Messi riuscirà a liberarsi a titolo gratuito. In caso contrario, il trasferimento potrebbe costare centinaia di milioni.