Messi, addio al Barcellona. Il Times: "Il City spera nel colpo", servono 100 milioni

In Inghilterra anche il The Times si occupa del caso Leo Messi in apertura della propria parte sportiva: "Il City speranzoso di tirar fuori il colpo Messi", titola il quotidiano. Il Barcellona, viene confermato, alla fine dovrà "accontentarsi" di una cifra di circa 100 milioni di euro per il suo cartellino.