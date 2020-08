Messi, addio al Barcellona. Il legale Mullin: "Se c'è una data in una clausola, vale quella"

L'esperto in diritto sportivo in Sudamerica, il Dr. Horacio González Mullin, ha parlato a Sport890 del caso Lionel Messi. "Se un club fissa una data specifica di una clausola, è quella che vale. Non c'è motivo di dire che questa possa essere modificata a prescindere, anche in caso di posposizione della stagione, al di là di quel che si è vissuto nel mondo. Se è stata fissata una data specifica, è quella che vale".